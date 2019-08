Decay of Logos: ecco il trailer di lancio

Ad inizio agosto vi avevamo mostrato il filmato che annunciava la data d’uscita di Decay of Logos, action gdr in sviluppo da parte di Amplify Creations. Quel giorno si sta avvicinando sempre più, e il publisher Rising Star Games ha da poco rilasciato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco sarà disponibile da fine agosto: il 27 su PlayStation 4, il 29 su Nintendo Switch e il 30 su PC (Steam) e Xbox One.

Decay of Logos: in arrivo la settimana prossima

Il gioco in questione è un action gdr focalizzato sull’esplorazione, con combattimenti che variano con armi a corto e lungo raggio e con diversi set di mosse, combo e magie. Fondamentale anche il legame tra la protagonista Ada e la sua alce. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.