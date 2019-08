Ancestors The Humankind Odyssey: pubblicato il trailer di lancio

Con Ancestors The Humankind Odyssey eravamo rimasti al dev diary che mostrava la feature dell’evoluzione. Qualche ora fa invece Epic Games, sul suo canale YouTube, ha pubblicato un gameplay trailer che fa da lancio al titolo, che uscirà il 27 agosto su PC (via Epic Store) e non prima di dicembre su console (PlayStation 4 e Xbox One).

Ancestors The Humankind Odyssey: sopravvivere nell’Africa di 10 milioni di anni fa

Il titolo in questione è un surivaval open world sviluppato da Panache Digital Games e pubblicato da Private Division, che vede, come direttore creativo, Patrice Desilets (Assassin’s Creed). Ambientato nell’Africa di 10 milioni di anni fa, vede il clan ominide nella sua sopravvivenza ed evoluzione di 8 milioni di anni.