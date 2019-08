PUBG: un trailer per il clima dinamico

Da un paio di giorni è uscito l’aggiornamento 4.2 di PUBG, che porta diverse novità nel battle royale, tra cui il clima dinamico. Durante le partite, i giocatori dovranno sfidare elementi come pioggia, grandine, vento e nebbia che si alternano durante la stessa partita.

PUBG: il meteo cambia durante le partite

Già svelato il giorno dell’uscita, con un filmato che inquadrava tutte le novità dell’aggiornamento, poche ore fa il clima dinamico è stato invece mostrato in un breve video tutto per se, che potete vedere in fondo alla notizia.

