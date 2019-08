Disney Plus: annunciate le nuove serie Marvel

Disney Plus arricchirà il suo catalogo di serie TV ambientate nell’universo Marvel grazie a tre, nuovi show in arrivo. I tre annunci sono stati divulgati durante il Disney D23 Expo, nella notte italiana.

Disney Plus: c’è anche She-Hulk

I nuovi tre show targati Marvel che si preparano ad arrivare sulla piattaforma di streaming sono She Hulk, Ms. Marvel e Moon Knight. Le serie saranno ovviamente esclusiva della casa di Topolino e potranno essere disponibili per la visione solamente sulla piattaforma in streaming. Al momento non c’è ancora una data di lancio, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito, incluse quelle della disputa tra Sony e Marvel per Spider-Man.

