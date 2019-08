GTA: la serie scompare da GeForce Now

La serie di GTA è scomparsa dal servizio GeForce Now. Sono stati gli utenti in primis ad accorgersene, non trovando più i giochi della fortunata serie made in Rockstar all’interno del servizio targato Nvidia: successivamente è seguita la conferma di un altro utente, che ha parlato direttamente con il costumer support della società.

GTA: ecco perché i giochi sono spariti

Come dichiarato dal rappresentante di Nvidia, la scelta di rimuovere i giochi da GeForce Now è stata presa da Rockstar Games. La società dunque non ha nessun potere in merito, essendo stata appunto una decisione presa dagli sviluppatori. Non è escluso che i giochi traslocheranno su Google Stadia, considerando che Rockstar Games è partner della nuova piattaforma Google. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.