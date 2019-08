Hideo Kojima: lo sviluppatore compie 56 anni e celebra il suo compleanno

Hideo Kojima compie oggi 56 anni. Lo sviluppatore di videogiochi, ex Konami e ora in proprio con la sua Kojima Productions ha celebrato il suo compleanno su Twitter, nella notte italiana, con un messaggio chiaro e destinato a tutti i suoi fan.

Hideo Kojima: arrivano gli auguri anche di Sam Lake

Lo sviluppatore ha dichiarato sul social network dell’uccellino che continuerà a produrre giochi per il resto della sua vita. I festeggiamenti su Twitter sono proseguiti con gli auguri di Sam Lake, fondatore di Remedy e creatore di diverse IP, tra cui Control in arrivo la prossima settimana su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Today I became 56. I’d like to keep creating in rest of my life👍🌈🦀🐋🐟🐬☔️💀👶✋🎂 pic.twitter.com/QRsep8U6nz — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 24, 2019