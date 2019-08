Pokémon: il Pikachu “originale” esposto al British Museum

I Pokémon diventano protagonisti al British Museum, grazie ad una esposizione nel museo della capitale inglese. Lo diventa soprattutto Pikachu, che torna a mostrarsi nel design originale studiato da Ken Sugimori.

Pokémon: ecco il Pikachu “originale”

In tanti ricordano la versione più magra e atletica del Pokémon di Ash Ketchum e protagonista di uno spin-off tutto suo nel mondo dei videogiochi, ma forse in pochi hanno in mente il design originale. Come potete vedere dall’artwork poco più in basso, Pikachu è decisamente più rotondo e meno in forma. Lo stesso design, oltre che nei videogiochi, era comparso anche sulle carte da gioco.

