Cyberpunk 2077: mondo di gioco più piccolo ma pieno di attività

Cyberpunk 2077 metterà a disposizione dei giocatori un mondo di gioco più piccolo rispetto a The Witcher 3 ma non sarà comunque un male. Come spiegato da CD Projekt RED, infatti, nonostante le dimensioni “ridotte” Night City offrirà molte più attività.

Cyberpunk 2077: un buon compromesso?

Come dichiarato da Richard Borzymowski, producer del nuovo action RPG del team di sviluppo polacco, si è arrivati alla decisione di contenere Night City e renderla più piccola rispetto alle terre di The Witcher 3. Nonostante ciò, la città è stata struttura per essere quasi un personaggio del gioco ed è ricca di attività collaterali e di cose da fare.

