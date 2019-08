Crystar: trailer di lancio più livestream di Spike Chunsoft

Con Crystar eravamo rimasti, a metà maggio, con la data d’uscita europea. Oramai manca pochissimo al rilascio, e Spike Chunsoft ha deciso di pubblicare il release trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. L’action RPG arriverà il 30 agosto qui in Europa su PC (Steam) e PlayStation 4. Già il 27 invece in Nord America. Oltre al trailer, è stata pubblicata anche una livestream pre release, che potete sempre vedere in fondo alla notizia.

Crystar: pubblicata una live stream pre rilascio

Sviluppato da Furyu (The Caligula Effect: Overdoes), nel titolo in questione bisogna esplorare il mondo ultraterreno del Purgatorio con Rei e combattere le anime dei morti per salvare la sorella. Si può giocare con quattro personaggi diversi scambiandoli e sbloccare i ricordi per scoprire le loro storie e i loro segreti.