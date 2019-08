Lilli e il Vagabondo: ecco il nuovo trailer del film Dinsey

Walt Disney Studios ha da poco rilasciato il primo trailer di Lilli e il Vagabondo (Lady and the Tramp in originale), riadattamento live action per il classico d’animazione del 1955. Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, è stato mostrato durante il panel di Disney Plus+ al D23 Expo 2019.

Lilli e il Vagabondo: in arrivo a novembre negli Stati Uniti

La storia parla di due cani con origini molto diverse (una cagnolina da casa e un randagio) che si imbarcano in un’avventura inaspettata. Al momento l’uscita è stata ufficializzata solo negli Stati Uniti per il 12 novembre, giorno in cui debutterà la piattaforma Disney+.

