Insomniac Games: in Oculus Studios non sono preoccuparti per l’acquisizione

Il team di Insomniac Games è stato acquisito da Sony a inizio settimana ma questo per Oculus Studios non sembra essere affatto un problema. La software house, creatrice di brand come Ratchet & Clank è stata molto vicina al visore, sviluppando diversi giochi in esclusiva. Questo non sarà più possibile ma probabilmente in società hanno già delle alternative.

Insomniac Games: la dipartita non preoccupa

La tranquillità emerge da un post di Jason Rubin, lanciato su Twitter negli scorsi giorni. Dichiara che Oculus è molto felice per l’acquisizione che ha coinvolto il team di sviluppo e invita tutti i fan a stare tranquilli: grandi annunci sono in arrivo per i giochi VR. Ora non resta che attendere queste novità: speriamo che arrivino presto!