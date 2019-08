gamescom Award 2019: annunciati tutti i vincitori

Al termine della gamescom 2019, come ogni anno, sono stati annunciati i tradizionali premi ufficiali assegnati dalla giuria all’interno della kermesse di Colonia.

I primi vincitori dei gamescom Award 2019 erano già stati annunciati in molte categorie lo scorso martedì, durante l’Opening Night Live moderato da Geoff Keighley. In aggiunta alle decisioni della giuria in merito alle categorie principali, sono stati annunciati anche il Best of gamescom Award e i vincitori delle quattro categorie dedicate ai fan, incluso il “Most Wanted” consumer award.

gamescom Award 2019, annunciati i vincitori

I premi sono stati assegnati al culmine di un’attenta analisi che ha visto il riesame di oltre 160 submissions da parte della giuria, ancora una volta retta dalla fondazione Digitale Spielekultur.

Il premio di Best of gamescom è andato all’esclusiva PlayStation 4 Dreams (Media Molecule), che martedì aveva vinto anche le categorie Best Sony PlayStation 4 Game e Most Original Game. I fan, invece, hanno deciso di premiare Borderlands 3 (2K Games, Gearbox Software), che aveva ottenuto un riconoscimento anche nella categoria Best Multiplayer Game.

Di seguito, l’elenco completo dei vincitori annunciati oggi, sabato 24 agosto: