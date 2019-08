Legend of Dragoon: Bluepoint lavorerà al remake?

Legend of Dragoon tornerà con un remake? Al momento siamo nel campo della vera e propria suggestione, ma non è da escludersi considerando i tweet di Peter Dalton, Director di Bluepoint Games, che su Twitter ha infiammato i fan.

Legend of Dragoon: un tweet al sapore di teaser?

Con un cinguettio lanciato in risposta ad un utente che chiedesse se amava il gioco, Dalton ha dichiarato che sì, lo adora. E che forse dovrebbe diventare un progetto in studio. Parole che hanno stuzzicato la fan base, anche se ovviamente per ora non c’è nulla di certo. Certo, Bluepoint si è rivelata essere molto, molto brava con remake e conversioni come dimostra il lavoro svolto su Shadow of The Colossus. Mai dire mai: vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.