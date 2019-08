Bully 2: la pazza teoria che confermerebbe il gioco

Bully 2 è di recente un protagonista fisso delle news. Il sequel non è mai stato confermato ufficiale da parte di Rockstar Games ma le teorie su una sua possibile apparizione sono oramai molteplici e nelle ultime ore ne è stata diffusa un’altra, abbastanza pazza ma comunque sensata, che potrebbe aver anticipato l’annuncio del gioco.

Bully 2: la nuova teoria spiegata semplicemente

Prima di cominciare è bene ricordarvi che siamo sempre nel campo dei rumor e delle ipotesi. Tutto parte dall’ultimo DLC di GTA Online, che mostra un graffito in codice morse, situato in una stanza che richiama il nome europeo del gioco, ovvero Canis Canem Edit. Una volta tradotto restituirebbe la scritta DNA4, che andrebbe decifrata spostando tutte le lettere indietro di due posizioni, così come il numero finale. La scritta diventerebbe così BLY2, una sorta di segnale e messaggio in codice per i fan.

Ad aggiungere altro pepe alla teoria ci ha pensato uno screenshot, diffuso il 15 agosto da uno YouTube, che mosterebbe effettivamente l’esistenza del gioco. Anche in questo caso però siamo nel campo delle speculazioni, dunque prendete questa notizia con le pinze, in attesa di un annuncio ufficiale nel caso il sequel esistesse per davvero.