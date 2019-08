Kingdom Come Deliverance: un sequel utilizzerà sempre il CryEngine

Un sequel di Kingdom Come Deliverance non cambierà motore grafico. A confermarlo è Warhorse Studios, in una intervista pubblicata online dove si sono discussi alcuni aspetti tecnici dello sviluppo.

Kingdom Come Deliverance: non ha senso cambiare engine

Tobias Stolz-Zwilling, PR manager del team di sviluppo, ha dichiarato che i lavori sul primo capitolo hanno permesso la creazione di diverse feature e script per il motore grafico sviluppato da Crytek. A questo punto, dunque, non conviene assolutamente passare all’Unreal Engine o altri motori come Unity.

Abbiamo fatto davvero tanto con quell’engine e cambiare vorrebbe dire ricominciare da capo. Considerando tutto il tempo impiegato, beh, semplicemente prenderebbe troppo, troppo tempo.

Un sequel del gioco è davvero chiacchierato da tantissimo tempo e non è escluso che prima o poi non venga realizzato per davvero. Per ora, ovviamente, è ancora tutto su carta.

