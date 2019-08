Watch Dogs Legion Provato dalla gamescom 2019

Watch Dogs Legion Provato | Watch Dogs Legion ci ha incuriositi da subito, dal primo momento in cui abbiamo potuto vederlo in occasione dell’E3 2019, al booth di Ubisoft. Durante questa Gamescom abbiamo avuto modo di tornare a provarlo, sfruttando l’occasione quasi unicamente per parlare ancora un po’ con gli sviluppatori e capire ancora meglio la filosofia che si nasconde dietro al progetto. Stavolta il team ha un duplice scopo: non solo quello di dar vita al miglior Watch Dogs mai visto, ma anche di realizzare appieno una visione che, coi primi due titoli, era stato impossibile concretizzare completamente, obbligando ogni volta a deviare su un percorso differente. Watch Dogs Legion, infatti, consente di prendere il controllo di un esercito di hacker, appartenenti al DedSec, e di “sabotare” dall’interno un sistema malato, facendo sì che sia proprio quella avanzatissima tecnologia che tutti i giorni opprime i cittadini ad accendere i fuochi della rivolta.

Watch Dogs Legion, il DedSec contro tutti

Premettiamo che se volete saperne qualcosa di più sul lato “tecnico” di Watch Dogs Legion, qui trovate la nostra prova da NVIDIA, in cui abbiamo avuto modo di testare il gioco con ray tracing attivo. Nel booth di Ubisoft, invece, abbiamo avuto modo di rivedere lo stesso spezzone di gioco già visto all’E3, anche se gli sviluppatori ci assicurano che da allora sono cambiate diverse cose e che il gioco si sta avvicinando a grandi passi al lancio, previsto per il prossimo marzo. Soprassediamo, dunque, sulla storia e sul “concept” che fa da sfondo a Legion (recuperate l’articolo dell’E3!) limitandoci a dire che se avete visto V per Vendetta, probabilmente vi troverete parecchio a vostro agio nell’atmosfera del gioco. La missione testata era la solita, ambientata nel quartiere di Camden Town, che abbiamo già visto circa due mesi fa, e ci vedeva scegliere un nuovo personaggio da reclutare, per poi incontrare un informatore del DedSec deputato a farci entrare nell’organizzazione. Infine, mettere fuori gioco tre agenti di sicurezza ed estrarre dei dati da un server localizzato in un edificio, protetto da una vera e propria fortezza informatica, aggirabile in vari modi. Per poter testare un diverso tipo di approccio, stavolta – a differenza della demo E3, provata con un PG “picchiatore” – abbiamo scelto un personaggio maggiormente votato allo stealth, con la possibilità di diventare invisibili con la sola pressione di un tasto, cosa che ci ha confermato almeno in parte le differenti possibilità di approccio ad ogni missione di Watch Dogs Legion, più articolate che in passato.

Il gameplay di Watch Dogs Legion è stato studiato attorno alle differenti abilità che i personaggi, appartenenti a tre diverse classi – Enforcer, Hacker, Infiltrator – possono sviluppare nel corso del gioco, strutturando il level design di conseguenza. Un Enforcer, dotato di sviluppate capacità corpo a corpo potrà farsi largo con la forza, un Hacker sarà maggiormente capace di sfruttare i sistemi informatici a suo vantaggio, mentre l’Infiltrator completerà i suoi obiettivi in maniera silenziosa, senza far scattare allarmi o allertare la polizia. Gli sviluppatori ci hanno assicurato che è anche possibile creare build “miste”, prendendo alcune abilità da un ramo e altre da un altro: in questo caso, però, non sarà possibile padroneggiarle tutte. A legare tutto quanto e accomunare i personaggi c’è sempre il loro smartphone, vero e proprio cuore del gameplay di Legion, con il quale è possibile fare letteralmente ogni cosa, dalle missioni di reclutamento, all’hacking, all’acquisto di beni e servizi secondari nell’economia di gioco.

Utilizzando l’infiltrator, ci siamo divertiti a sfruttare le skill legate all’invisibilità, o il gadget (proprio della classe) che permette di nascondere i corpi storditi o eliminati per evitare che vengano scoperti, rendendo anche loro invisibili allo stesso modo. In generale, abbiamo avuto un’ulteriore conferma di quanto il sistema di gioco sia capace di variare, anche in maniera importante, nel cambio da una classe all’altra. Ad esempio, l’hacker è l’unico personaggio che può permettersi di combattere “a distanza”, hackerando i grossi droni di sorveglianza o di trasporto merci che pattugliano i cieli di Londra, oppure causando esplosioni a catena o incidenti di altra natura per mettere fuori gioco i nemici. Con il picchiatore, invece, il gioco si trasforma in un tradizionale sparatutto in terza persona, legato all’abilità con le armi e al combattimento melée: uno stile che a noi non è mai piaciuto, dal momento che poco ha a che fare con le caratteristiche specifiche dei Watch Dogs. Il personaggio più interessante del gioco è forse proprio l’Infiltrator, da noi provato a Colonia: grazie all’infinità di gadget e all’uso intensivo dello smartphone, quest’ultimo può fare uso di una grande quantità di interazioni ambientali e sfruttare così al massimo il level design, senza perdersi per strada quasi nessuna delle principali possibilità che il gioco ha da offrire. Potete, così, divertirvi a stordire le guardie senza essere visti, giocare con il sovraccarico dei terminali e dei pannelli sparsi in giro per le mappe per far fuori nemici in maniera non convenzionale, spostarvi rimanendo invisibili di copertura in copertura e completare obiettivi di missione nel più totale anonimato. Proprio questo uso intensivo della tecnologia, che sia a fini di narrativa o di gameplay, rappresenta il cuore di Watch Dogs: Legion, un cuore che sviscereremo completamente soltanto nei prossimi mesi.

Watch Dogs Legion ci ha convinto un po’ di più della nostra prova all’E3, quando, pur rimanendo con sensazioni positive, l’abbiamo trovato ancora molto acerbo dal punto di vista tecnico. I lavori sul gioco sono ancora lunghi, ma le novità a tal proposito si sono moltiplicate durante l’estate: la maggior ottimizzazione e soprattutto il supporto al ray tracing ci hanno convinto della bontà di un motore non proprio all’avanguardia, ma che indubbiamente farà il suo nel supportare il certosino lavoro di ricostruzione della Londra futuristica di Legion portato avanti da Ubisoft. Per il resto, non vediamo l’ora di saperne di più: il prossimo 6 marzo, però, è ancora lontano, ed è probabile che rivedremo Watch Dogs Legion almeno un’altra volta sulla strada che ci condurrà alla sua versione finale.