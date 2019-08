Uncharted 4: un easter egg ha richiesto 3 anni per essere trovato!

Uncharted 4 è oramai disponibile su PlayStation 4 da oltre tre anni. Eppure, in questo lungo lasso di tempo nessuno era stato in grado di trovare un ultimo, divertente easter egg: a svelarlo è direttamente un ex Naughty Dog, il designer James Cooper. Che ha poi dato il via alla risoluzione del mistero!

Uncharted 4: l’easter egg che nessuno ha trovato

L’easter egg di cui si parla è presente anche nello spin-off L’Eredità Perduta. Si tratta di Nathan Drake, protagonista della serie, che dopo un balzo si ferma in una posizione perfetta per fare Yoga. Neanche il tempo di dirlo che però la rete si è mobilità e in un batter d’occhio un giocatore, per la prima volta al di fuori degli sviluppatori, è riuscito a trovarlo.

It’s true. All of it. There’s also a similar Easter Egg in Uncharted 4 that, to my knowledge, no one has ever found… https://t.co/MelabRDss2 — James Cooper (@_James_Cooper) August 23, 2019