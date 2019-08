I Best of gamescom 2019 di GamesVillage

Best of | Con la chiusura della gamescom 2019 ci siamo trovati davanti a una delle edizioni più vive e cariche d’energia della kermesse tedesca. Nonostante il passaggio generazionale in arrivo, infatti, la fiera di Colonia è migliorata anno dopo anno, non solo aprendosi al pubblico pagante in maniera intelligente rispetto agli appuntamenti dei giornalisti, ma offrendo un evento essenzialmente pregno di presentazioni a porte chiuse e demo esclusive. Non sono mancati ovviamente gli impegni extragamescom; da NVIDIA alle varie premiazioni della devcom, tornando infine nei corridoi della fiera con i tanto attesi gamescom Award 2019. In quelle che sembrano essere le classiche premiazioni di una fiera, tuttavia, il punto più alto dell’evento è stato raggiunto dagli inattesi devcom HEROES Award, che hanno catalizzato l’attenzione di sviluppatori e giornalisti per dare una voce agli stessi creatori di videogiochi; gli eroi del medium, non a caso! Essendo tornati dal caos tedesco e avendo fatto i conti sui migliori titoli mostrati alla kermesse, tra semplici Anteprime e Provati diretti dei giochi, abbiamo ora una visione d’insieme delle opere che sono riuscite a sbalordirci nella grande tempesta della fiera tedesca. Rispetto allo scorso Best of, incentrato invece sull’E3 2019, abbiamo deciso di fissare un GamesVillage Award su ogni titolo in grado di distinguersi in ogni modo dagli altri titoli della gamescom 2019; niente più generi o sottogeneri, né distinzioni forzate da definizioni tecniche desuete. In una lista di 10 opere uniche, ecco i nostri Best of gamescom 2019!

CYBERPUNK 2077 (CD Projekt RED)

DEATH STRANDING (Sony)

DOOM ETERNAL (Bethesda Softworks)

DRAGON BALL Z: KAKAROT (Bandai Namco)

DYING LIGHT 2 (Techland)

EFOOTBALL PES 2020 (Konami)

GEARS 5 (Microsoft)

GHOST RECON BREAKPOINT (Ubisoft)

LUIGI’S MANSION 3 (Nintendo)

POKÉMON SPADA E SCUDO (Nintendo)