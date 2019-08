Metro 2033: in lavorazione il film, uscita nel 2022

Metro 2033 riceverà un adattamento cinematografico. Come riportato online, infatti, l’opera di Dmitry Glukhovsky riceverà questo speciale trattamento, come desiderato d’altronde dallo stesso autore, alla ricerca da diversi anni delle persone giuste per la scrittura del film.

Metro 2033: a quando l’uscita?

Oltre al videogioco dunque, il libro riceverà anche l’adattamento cinematografico. Purtroppo bisognerà aspettare ancora un po’. Le riprese sono infatti fissate per il 2020, mentre la Premiere del film è prevista per il primo gennaio 2022 in Russia, portando ad un totale di circa 3 anni per la genesi del film (salvo intoppi, come accaduto con Uncharted). Sarà una lunga attesa per tutti i fan del libro e del videogioco, non trovate?