Wolfenstein: gli sviluppatori sono preoccupati dallo scenario politico

Wolfenstein ha fatto della sua battaglia ai nazisti l’unico, grande caposaldo di gameplay e di trama per i giochi della serie. Tuttavia ora gli sviluppatori sono preoccupati da quando online in molti hanno dichiarato che uccidere i nazisti sia sbagliato.

Wolfenstein: le dichiarazioni di MachineGames

Andreas Öjerfors, senior game director di MachineGames, ha parlato durante la recente gamescom 2019 di questo enorme problema, ricordando come all’annuncio di Wolfenstein II: The New Colossus in molti sentirono come un problema uccidere i soldati nazisti. Qualcosa da non sottovalutare, secondo lo sviluppatore, che si è anche detto preoccupato dagli ambienti di estrema destra e di come essi stiano oramai prendendo sempre più potere in tutto il mondo.