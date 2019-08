Astro Bot Rescue Mission: Sony regala il gioco

Astro Bot Rescue Mission, esclusiva PlayStation VR, è al centro di una stranissima promozione. Come riportato online, infatti, al momento Sony sta regalando alcune copie digitali del gioco, senza nessun motivo apparente come ad esempio la sua presenza nei giochi PlayStation Plus di agosto.

Astro Bot Rescue Mission: ecco come viene distribuito il regalo

Sony ha deciso di mandare ad alcuni fortunati giocatori una mail contenente un codice per il download del titolo. Il tutto viene mandato all’indirizzo utilizzato per la registrazione al PlayStation Network. Per scoprire dunque se siete tra i fortunati vincitori non dovrete far altro che controllare la mail: fateci sapere se avete ricevuto il gioco in regalo!