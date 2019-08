NBA 2K20: 10 minuti di gameplay dalla versione Switch

NBA 2K20 torna a mostrarsi con un video inedito di gameplay. Pubblicato su YouTube, il filmato propone un veloce sguardo alla versione Nintendo Switch, con una partita completa che ci permette di dare uno sguardo al lavoro degli sviluppatori.

NBA 2K20: tutti sul parquet

Effettivamente il lavoro proposto da Visual Concepts per il nuovo simulatore di basket è decisamente pregevole, anche in versione Switch. Le luci e i modelli poligonali sembrano davvero essere ben definiti, così come le animazioni. La qualità, insomma, sembra esserci tutta. Chissà se anche il prossimo progetto del team di sviluppo arriverà anche sulla console della casa di Kyoto. Lo scopriremo nei prossimi mesi: vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.