Deep Down sarà presente al Tokyo Game Show con un nuovo nome?

Deep Down, l’IP esclusiva per PlayStation 4 annunciata ma mai mostrata da Capcom, sta per ricevere un nuovo capitolo della sua “triste” storia. Dopo essere stato annunciato nel 2013 come titolo gratuito per la console current-gen di Sony Interactive Entertainment, del gioco non si è saputo più nulla, salvo qualche accenno di vita emerso in rete in maniera saltuaria. Un nuovo rumor però lo vorrebbe protagonista al Tokyo Game Show 2019.

Deep Down si chiamerà Shinsekai: Into the Depths?

Come in molti ben sapranno, nel 2018 il marchio fu rinnovato dallo studio per non perderne i diritti, ma quel rinnovo non portò a nulla. La società giapponese ha sempre specificato di non aver mai cancellato il progetto e di recente infatti, ha registrato il nuovo marchio “Shinsekai: Into the Depths”. Secondo le ultime indiscrezioni, il gioco in questione verrà presentato proprio in occasione della fiera videoludica giapponese (12-15 settembre 2019), ma altre voci lo vorrebbero come una nuova IP non collegata al souls-like più atteso della storia. Poche settimane e sapremo tutto.