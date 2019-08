Dragon Quest XI S: i progressi della demo saranno trasferibili al gioco finale

Dragon Quest XI S Echi di un’era perduta verrà pubblicato su Nintendo Switch dal prossimo 27 settembre. I giocatori però possono provare il titolo RPG tramite una demo disponibile sul Nintendo eShop, che permette di giocare la parte iniziale del gioco. Chi giocherà la demo avrà dei vantaggi al day-one.

Coloro che giocheranno la versione dimostrativa potranno decidere di trasferire i progressi raggiunti al gioco finale, evitando così di dover rigiocare nuovamente la stessa parte del titolo. Inoltre, chi pre-acquisterà il gioco tramite l’eShop (che offre la Definitive Edition) potrà già effettuare il pre-caricamento di tutti i file sulla propria console o sulla scheda di memoria presente, in modo tale da poter lanciare l’RPG al day-one senza dover scaricare nulla.

Need a new #NintendoSwitch game this weekend but short on funds? The #DragonQuest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition demo is out now! Play several hours of the full game, & transfer your save to the full version when it releases 9/27.https://t.co/45IzssuAAz pic.twitter.com/gI5QWY49X6

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 23, 2019