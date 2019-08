Dragon Ball FighterZ: nuove immagini per Gogeta Super Saiyan Blue

Dopo aver recentemente introdotto Janemba all’interno del roster, molti giocatori si stanno tutt’ora chiedendo quando approderà Gogeta Super Saiyan Blue in Dragon Ball FighterZ, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Nel frattempo, per stuzzicare la curiosità degli appassionati del picchaduro targato Arc System Work, nelle ultime ore sono state pubblicate alcune immagini inerenti al character in questione.

Dragon Ball FighterZ: Gogeta Super Saiyan Blue sprigiona la sua potenza

Andando nello specifico, gli screenshot in questione mostrano in azione il character tanto atteso, la cui data dovrebbe essere annunciata molto presto dal team di sviluppo. Inoltre, in alcune di esse, è possibile osservare alcune mosse del personaggio proveniente direttamente dalla pellicola Dragon Ball Super Broly.

