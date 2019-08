Crash Team Racing Nitro-Fueled: un leak svela un nuovo pilota del prossimo Gran Premio?

Crash Team Racing Nitro-Fueled ha concluso nella giornata di ieri il suo secondo Gran Premio, che ci ha portato nel passato, ma un altro “Grand Prix” parrebbe essere già all’orizzonte. Come ben sappiamo, uno dei prossimi GP sarà un cross-over con Spyro the Dragon e potrebbe essere proprio il prossimo ad essere proposto da Beenox, in collaborazione con Toys for Bob. In rete, tramite molti video, sono trapelate delle immagini legate a qualche nuovo progetto di Toys for Bob, ma forse, potrebbe trattarsi proprio di qualcosa legato a CTR.

Crash Team Racing Nitro-Fueled: si tratta di Nasty Norc?

Le immagini che potete vedere in calce alla notizia appartengono al leak emerso su YouTube: difficilmente si può trattare di un nuovo titolo di Crash Bandicoot, dato che Toys for Bob non si occupa del franchise in questione. Analizzando ciò che è stato proposto invece (grazie all’aiuto di una nostra lettrice che ha notato la cosa e ci ha fornito le immagini in questione), possiamo intravedere quello che parrebbe essere Nasty Norc, uno degli antagonisti e boss di Spyro. La sagoma ipotetica del personaggio è apparsa vicino ad alcuni personaggi appartenenti al franchise del peramele e questo ci fa pensare che Nasty Norc possa essere uno dei piloti appartenenti al Gran Premio cross-over con il draghetto viola. Le immagini potrebbero aver svelato anche una nuova skin di N. Tropy, nonostante non si tratti di leak molto nitidi. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra su quanto stiamo per proporvi.