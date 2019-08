The Elder Scrolls Online: trailer ufficiale di Scalebreaker in attesa dell’uscita su console

Già disponibile dal 12 agosto su PC e MAC, Scalebreaker è pronto ad uscire anche su console. Da domani 27 agosto infatti The Elder Scrolls Online si aggiornerà con il nuovo DLC anche su PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione, Bethesda ha pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

The Elder Scrolls Online: da domani Scalebreaker su PS4 e Xbox One

La Stagione del Drago continua con Scalebreaker, che riprende gli eventi del capitolo Elsweyr e li approfondisce con nuove storie e sfide. Ci sono i dungeon Lair of Maarselok e Moongrave Fane, e bisogna fermare un rituale vampiresco che sta per corrompere un drago. Si può giocare gratuitamente a Scalebreaker con l’abbonamento a ESO Plus o acquistarlo in cambio di Crown nel Crown Store. Se volete, potete dare una letta alla nostra recensione su PC.