Wreckfest: trailer per il lancio su console, aggiornamento per PC

Da oggi è possibile giocare anche su console a Wreckfest. Il racing game di Bugbear, pubblicato da THQ Nordic, arriva infatti su PlayStation 4 e Xbox One per chi ha acquistato la delux edition. Per tutti gli altri, il gioco sarà disponibile da domani 27 agosto. Per l’occasione, il publisher austriaco ha pubblicato un nuovo trailer.

Wreckfest: la versione PC subito in pari con quella console

I contenuti della deluxe edition arriveranno domani, come aggiornamento gratuito, per i giocatori su PC via season pass, con:

20 nuovi veicoli

20 decorazioni per il tettuccio

Un pacchetto per personalizzare il veicolo con nuova corazza, nuovi cerchioni e molto altro

Così come arriveranno tutte le novità che saranno presenti nella versione console, come quattro nuovi tracciati, un’arena derby, diversi miglioramenti generali e molto altro.

Se volete, potete dare una letta alla nostra recensione.