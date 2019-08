Fire Emblem Heroes: un trailer pre Julia, prossimo Legendary Hero in arrivo

Nintendo Mobile ha da poco pubblicato un filmato che mostra Julia, il prossimo Legendary Hero in arrivo su Fire Emblem Heroes. Ricordiamo che questi personaggi possono essere evocati in un periodo di tempo limitato; nel caso della “Crusader of Light”, (con voce di Cassandra Lee Morris e disegnata da sachie) dal 28 agosto e fino al 4 settembre.

Fire Emblem Heroes: ecco le abilità di Julia

Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, mostra anche le abilità del personaggio: Virtuous Naga, Dragon Fang, Mirror Impact, Light and Dark e Atk/Res Oath 3. Noi vi lasciamo al trailer.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.