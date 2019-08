Death Stranding potrà essere giocato anche in prima persona

Death Stranding, l’esclusiva PlayStation 4 targata Kojima Productions attesa l’8 novembre 2019, ha ricevuto altri importanti dettagli per mano del suo creatore, Hideo Kojima in persona. Tramite il suo profilo Twitter, il capo dello studio ha specificato che il gioco includerà anche la visuale in prima persona, senza però specificare se questa potrà restare attiva per tutta la durata dell’avventura di Sam, oppure sono in alcune occasioni o presso alcune location specifiche.

Nel suo tweet però, Kojima ha voluto sottolineare che il suo non sarà un first-person-shooter a tutti gli effetti, soffermandosi ancora una volta su una questione molto importante. Il titolo rappresenta una nuova tipologia di gioco: si tratta di un Action Game, uno Strand Game e di un Social Strand System. Inoltre, sarà qualcosa di totalmente differente rispetto ad uno stealth-game. Non ci resta che attendere la data d’arrivo per trovare conferma delle parole del maestro giapponese.

Since I get this question alot, DEATH STRANDING is different from stealth game. You can enjoy First Person View but not a First Person Shooter game. It's brand new game genre that adapted the concept of strand that we call Action Game, Strand Game (Social Strand System). pic.twitter.com/W1oWfvO7B5

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 27, 2019