Hatch: provata la nuova piattaforma per lo streaming mobile targata Vodafone alla gamescom 2019

È innegabile: lo streaming e il cloud gaming stanno lentamente ma inesorabilmente divenendo una realtà del nostro amato medium, sempre più proiettato nei confronti del digital rispetto al retail. Questo, se ci pensiamo bene, non può che essere una normale evoluzione della tecnologia, la quale condurrà necessariamente i contenuti legati all’intrattenimento ad una fruizione più semplice ed immediata, con l’intento di facilitare gli individui nella visione di contenuti. Nel mondo dei videogiochi sono tante le software house che hanno avviato progetti in tal senso, non dimentichiamoci che all’E3 2019 abbiamo potuto testare con mano Project xCloud, il servizio di cloud gaming creato da Microsoft proprio con l’intento di consentire ai player di immergersi nelle migliori esclusive della casa di Redmond anche comodamente dal proprio smartphone, divenuto ormai un’estensione visibile del nostro corpo e delle nostre vite. Un’altra grande compagnia che mediante le proprie infrastrutture sta cercando di entrare nel mondo del gaming è Vodafone, la quale ha stretto un accordo commerciale con un prodotto particolarmente interessante: Hatch. Grazie alla gamescom 2019, abbiamo potuto svolgere una proficua chiacchierata con una delle responsabili del progetto, la quale ci ha rivelato interessanti informazioni sulla piattaforma.

Partiamo dalla domanda principe che probabilmente la maggior parte di voi si starà ponendo: cos’è Hatch? Hatch non è altro che un’applicazione con la quale poter accedere istantaneamente ad un catalogo di produzioni per smartphone di oltre 100 titoli sfruttando i benefici tecnici della linea 5G. Difatti, pur essendo in linea teorica compatibile con il 4G, ci è stato riferito che per vivere appieno l’immediatezza della piattaforma è necessario possedere un cellulare che possegga non soltanto l’inedita infrastruttura di rete, ma anche un sistema operativo Android aggiornato almeno alla versione 6.0, il quale sia contraddistinto da minimo 1 Gigabyte di RAM. Queste limitazioni aprono immediatamente ad un grande punto di domanda: se per quel che riguarda le specifiche tecniche le richieste non sono poi così esose, per quanto concerne la rete, invece, almeno nel Bel Paese la situazione non è propriamente florida: il 5G è sicuramente ancora poco diffuso e insediato nella società, pertanto difficilmente – al momento – la piattaforma potrà prendere davvero piede.

Passando invece ai contenuti, la piattaforma – come specificato in precedenza – ospiterà oltre 100 produzioni, tra le quali spiccano titoli del calibro di Monument Valley, Hitman Go e Angry Birds, permettendo davvero a qualunque fruitore di trovare il contenuto adatto a sé. Nel sistema, infatti, vi sarà la possibilità di scegliere i giochi in base all’età e al genere, garantendo così anche ai più piccoli di cimentarsi in qualcosa di consono. Al momento, è possibile sia usufruire della piattaforma gratuitamente, potendo però accedere soltanto a 20 produzioni, oppure sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 6.99 euro con cui accedere all’intero catalogo, il quale – in base a quanto ci è stato riferito – dovrebbe arrivare nei prossimi mesi a raggiungere quota 200 titoli. Uno degli elementi più interessanti di Hatch, inoltre, è il fatto che il servizio non sarà necessariamente confinato al telefono intelligente, ma potrà essere testato anche sullo schermo della nostra televisione, trasformando il cellulare in un controller. Insomma, ci sembra chiaro come l’intento degli sviluppatori sia quello di consentire ai player di giocare in qualsiasi momento e in ogni luogo desiderano, così da soddisfare tutte le esigenze. Infine, la piattaforma prevedere anche uno spazio social, il quale consentirà a tutti i giocatori di poter comunicare tra di loro e di condividere le proprie esperienze sfruttando tutta l’immediatezza di un cellulare.

Questo primo approccio con Hatch, insomma, è stato davvero interessante: la piattaforma, infatti, sottoscrivendo un piccolo abbonamento mensile, garantirà un ottimo numero di produzioni da giocare in qualsiasi momento, permettendo a chiunque di immergersi nel sistema. Dobbiamo immaginare Hatch come un grande supermercato, dove ognuno di noi – almeno nelle intenzioni – può scovare qualcosa di interessante da testare in libertà. Ovviamente sono ancora molti i dubbi, in particolar modo se consideriamo le difficoltà degli utenti nostrani nell’usufruire appieno delle peculiari capacità della piattaforma, data la diffusione ancora non pronunciata della rete 5G. Malgrado tutto, siamo molto curiosi di comprendere il futuro del servizio, con la speranza che possa espandere il catalogo e annoverare anche produzioni Tripla A.