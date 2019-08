Fortnite: arriva l’evento cross over con Borderlands

Oggi è in arrivo la patch 10.20, che porterà tante novità all’interno di Fortnite. Tra cui Fortnite X Caos, evento che porta l’universo di Borderlands nel titolo Epic Games. I giocatori potranno infatti esplorare la nuova zona fenditura Pandora. Pandora è infatti il pianeta dove si svolgono le vicende dello sparatutto di Gearbox Software (di cui il 13 settmbre uscira il 3). Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Fortnite: tante novità con la patch 10.20

Questa collaborazione include anche sfide a tema con ricompense gratis, oggetti estetici di Psycho e Claptrap e molto altro. Potete vedere tutto nella patch note sul sito ufficiale. Ci sono poi tanti miglioramenti e correzioni di bug, e novità per la modalità creativa, a partire propria dal set da costruzione Pandora.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.