Knights and Bikes: disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Dopo la campagna Kickstarter di tre anni fa, Knights and Bikes esce finalmente oggi su PC, Mac, Linux e PlayStation 4. Per festeggiare l’evento, sul canale YouTube di Double Fine, che pubblica il gioco, è stato rilasciato il trailer di lancio, dal titolo “I Wanna Ride My Bike!”

Knights and Bikes: la storia delle due amiche Nessa e Demelza e delle loro bici

Il titolo in questione, creato da Rex Crowle (Tearaway, Little Big Planet) e Moo Yu (Ratchet & Clank: Tools of Destruction, Little Big Planet), è un action adventure disegnato a mano per uno o due giocatori (in locale o online). Ambientato in un’isola britannica degli anni ’80, parla di due ragazzine, Nessa e Demelza, che vanno in bici nelle coste di Penfurzy alla ricerca di un tesoro perduto, in una storia ispirata ai Goonies, fatta di pericoli, divertimenti e amicizia.

