Jurassic World Evolution: arriva l’aggiornamento con il Nasutoceratops

Da oggi è disponibile l’update 1.9 di Jurassic World Evolution: questo aggiornamento, gratuito, porta in primis un nuovo dinosauro. Si tratta del Nasutoceratops, erbivoro appartenente ai ceratopsidi, che si difende dai predatori con le sue possenti corna, simili a quelle dei moderni bovini. Per l’occasione è stato pubblicato un suo trailer profilo, che potete vedere in fondo alla notizia.

Jurassic World Evolution: arrivano anche alcuni miglioramenti

La patch porta anche dei fix al gioco e sull’interfaccia grafica. Potete leggerle tutte nella patch note su Steam. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

