Warframe: il nuovo filmato mostra le abilità di Gauss

Warframe riceverà molto presto un nuovo aggiornamento dedicato al titolo Free To Play, nel quale apporterà all’interno della produzione diverse novità, tra cui un nuovo personaggio: Gauss. Quest’ultimo vanterà di diverse abilità come i precedenti, ognuno dei quali richiederà un certo quantitativo di potere per essere attivate.

Warframe: ecco la descrizione ufficiale del personaggio

Proprio per l’occasione, Digital Extremes ha pubblicato la descrizione ufficiale del character in questione:

Non smettere mai di muoverti. La batteria di Gauss viene caricata dal movimento, alimentando le sue devastanti abilità cinetiche. Non possono uccidere ciò che non possono colpire.

Inoltre, se volete conoscere nel dettaglio le abilità di quest’ultimo, in calce alla notizia è visibile il filmato dedicato al personaggio. L’update denominato Saint of Altra arriverà su PC questa settimana, dove gli utenti console dovranno aspettare diverse settimane per ricevere l’aggiornamento. L’opera è disponibile gratuitamente su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Passate dalla nostra sezione Games.