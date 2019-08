Sniper Ghost Warrior Contracts Provato dalla gamescom 2019

Sniper Ghost Warrior Contracts Provato | Fin da quando lo avevamo visto all’E3, Sniper Ghost Warrior Contracts ci era sembrato un’occasione d’oro per CI Games. Realizzare un videogioco che si tirasse finalmente fuori da una struttura “né carne né pesce”, puntando con decisione su qualcosa di più asciutto e delineato, avrebbe potuto aiutare non poco la serie sviluppata dallo studio ucraino, giunta ormai al suo quarto capitolo canonico, a venir finalmente fuori dal baratro della mediocrità. Ciononostante, in quella prima prova di Contracts avevamo trovato non pochi problemi, fra cui una balistica ancora parzialmente da sistemare e un’intelligenza artificiale fin troppo deficitaria e “meccanica”: scopo del nuovo test alla gamescom, ultimo contatto con il gioco prima del lancio, è stato quindi anche quello di provare a capire se il team è al lavoro per risolvere (anche solo in parte) questi problemi prima del lancio, dando vita a un prodotto che, pur non puntando dichiaratamente all’eccellenza, possa quantomeno essere definito un buon gioco.

L’ambientazione, stavolta, ci ha convinto un po’ di più.

Sniper Ghost Warrior Contracts, il cecchinaggio secondo CI Games

Malgrado gli atavici problemi che la serie si porta dietro, ci siamo dunque approcciati a Contracts per la seconda volta con una buona dose di curiosità, anche soltanto per il puro piacere di scoprire quali novità gli sviluppatori avessero in serbo per noi. Prima di poterci mettere le mani sopra abbiamo assisitito a una breve presentazione, nel medesimo livello che poi avremmo giocato, una zona portuale del nord europa circondata dai ghiacci e da piccoli avamposti, con la possibilità di completare senza soluzione di continuità un incarico principale e diversi compiti secondari di raccolta ed eliminazione. La main quest, stavolta, ci richiedeva di assassinare un bersaglio su di un’alta torre di controllo, localizzata proprio al centro dello scenario e protetta da decine e decine di soldati. Ci è stato quindi spiegato che la missione in questione è affrontabile in maniera del tutto libera, senza limitazioni legate al level design, che anzi è strutturato per promuovere ulteriormente l’annunciata varietà nei possibili approcci. Gli sviluppatori hanno propeso per una tattica interamente votata allo stealth, arrampicandosi sulle rupi circostanti la zona e raggiungendo una postazione da cecchino sovrastante un campo minato, dalla quale, dopo aver eliminato un paio di guardie particolarmente scomode e armate di armi dalla lunga distanza, hanno fatto subito fuori il bersaglio, per poi darsi alla fuga non visti e indisturbati. Durante la spiegazione ci sono poi stati fatti vedere un paio di gadget tornati particolarmente utili, entrambi legati alla possibilità di cambiare munizioni sul fucile di precisione in dotazione: un colpo tracciante, utile per marcare i bersagli all’interno degli edifici senza utilizzare il binocolo (ma dalla disponibilità piuttosto limitata), e uno perforante, fondamentale per danneggiare quelli muniti di corazza pesante.

Studiare bene l’approccio alla missione è spesso fondamentale per averla vinta.

A convincerci maggiormente rispetto al livello dell’E3, in questo scenario, è stata proprio la presenza di un maggior numero di approcci all’incarico, legato ad una mappa un po’ meglio studiata e meno classica. Una volta imbracciato il pad, ci è stato possibile deviare dal percorso molteplici volte, ad esempio raggiungendo un faro per poter studiare la zona da lontano con il binocolo e mettere a segno un paio di uccisioni preliminari, oppure, impugnata la pistola, nasconderci fra l’erba ed entrare silenziosamente, anche, volendo, “dalla porta principale”, dopo qualche eliminazione furtiva ben assestata. Proprio questa estrema libertà sembra essere la chiave di Contracts e, durante la nostra prova, ci è parsa anche in grado di arginare – seppur non del tutto – le evidenti limitazioni dell’intelligenza artificiale, che gli sviluppatori hanno bilanciato in maniera troppo confusa: a volte ci è capitato di essere individuati a centinaia di metri di distanza, mentre da vicino abbiamo notato che i nemici possiedono un cono visivo davvero troppo ristretto. Ciò gli consente di focalizzarsi al massimo verso quel che gli capita davanti agli occhi, ma li rende quasi totalmente insensibili alle sollecitazioni che avvengono attorno a loro, obbligando a fare un chiasso inaudito per metterli in allarme. I problemi legati all’IA, insomma, sembrano ben lungi dall’essere risolti, ma se non altro si accompagnano a un level design molto ben studiato e che può spesso regalare grandi soddisfazioni, in particolare quando si riesce a gestire come si deve la situazione rimanendo al sicuro, lontano dal pericolo.

Se la varietà di approcci ai contratti principali ci ha in buona parte convinto, siamo rimasti parecchio scettici sugli incarichi secondari, missioni tutte piuttosto simili tra loro e legate a un canovaccio già visto e rivisto, poco vario e stimolante. La balistica delle armi, poi, ci è sembrata leggermente migliorata, specie per quanto riguarda il fucile da cecchino; la pistola, invece, restituisce un feedback ancora fin troppo artefatto, poco consono al realismo generale che il gioco vuole esprimere. Anche il comparto tecnico presenta nodi che dovranno essere sciolti prima del lancio, per via di un’ottimizzazione non ancora perfetta e che, anche su PC e nelle postazioni demo da noi utilizzate, faceva sì che il frame rate oscillasse paurosamente fra i 40 e i 60 FPS. Considerato che al lancio mancano ormai pochi mesi, CI Games avrà il suo bel daffare a consegnare il gioco nelle mani degli appassionati nella sua forma migliore possibile.

Sniper Ghost Warrior Contracts segue una filosofia produttiva tutto sommato intelligente e legata al massimizzare il più possibile i pregi della serie, ossia il buon level design e la conseguente varietà che contraddistingue l’approccio alle missioni. Peccato, però, che alcuni fra i più gravi problemi che la serie si porta dietro, prima fra tutti un’intelligenza artificiale deficitaria e dalle performance del tutto casuali, non siano ancora stati risolti. Ciononostante, i fan del cecchinaggio in salsa est-europea avranno probabilmente di che gioire il prossimo novembre, trovandosi di fronte un videogioco più “centrato” sui suoi principali punti di forza, molto meno dispersivo e annacquato di Sniper Ghost Warrior 3.