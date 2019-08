Rainbow Six Siege: il titolo è gratuito per un tempo limitato

Una buona notizia è arrivata all’orizzonte per coloro che ancora non hanno messo le mani su Rainbow Six Siege, shooter competitivo disponibile nei negozi su PC, Xbox One e PlayStation 4. L’azienda francese ha recentemente svelato un periodo gratuito limitato su PC e console a tutti i giocatori intenzionati a testare con mano il prodotto.

Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa denominata Free Week:

A Free Week is right around the corner! Invite your friends to Get Good & Die Trying Aug 28 – Sept 3. Also, save up to 70% in one of our biggest sales ever!

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) August 26, 2019