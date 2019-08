Football Manager 2020 annunciato ufficialmente

Football Manager 2020, il nuovo capitolo della serie manageriale Sports Interactive e SEGA, è stato annunciato ufficialmente e verrà pubblicato nel mese di novembre su PC e Google Stadia, insieme alle versioni per dispositivi mobili e quella “Touch”. Di seguito tutti i dettagli e il primo trailer ufficiale.

Football Manager 2020: fai la differenza!

FM 2020 è il seguito del gioco campione di vendite FM 2019, che è l’edizione più venduta e più giocata della serie fino ad oggi su tutte le sue piattaforme. Nove mesi dopo la sua pubblicazione, oltre il 60% dei giocatori che hanno acquistato il gioco per PC/Mac, lo stanno ancora giocando ogni mese.

Per la prima volta quest’anno, la lunga serie di Football Manager sarà disponibile anche su una nuova piattaforma: infatti Football Manager 2020 farà il suo debutto su Google Stadia, il modo più veloce per immergersi nella serie.

Miles Jacobson, Studio Director presso Sports Interactive, ha dichiarato “Football Manager su Stadia include una tecnologia disponibile solo su questa piattaforma e sfrutterà la potenza del cloud e dei data center di Google per garantire che più partite possano essere elaborate in parallelo utilizzando la larghezza di banda di riserva nell’intero sistema – ciò significa che puoi avere più league caricate nel tuo salvataggio o semplicemente potrai immergerti in un’esperienza più veloce mantenendo la stessa quantità di league, ma facendo in modo che le partite procedano più velocemente di quanto tu possa fare su qualsiasi altra piattaforma.”

Football Manager 2020: sconto sul pre-order

Da oggi fino al lancio, i fan che effettueranno il pre-order di Football Manager 2020 (per PC e Mac), da un retailer digitale approvato SEGA (o che effettueranno il pre-order da un retailer fisico partecipante) riceveranno uno sconto del 10%. Inoltre, coloro che effettueranno il pre-order tramite un retailer digitale approvato SEGA potranno avviare le loro carriere manageriali in anticipo attraverso una versione beta completamente giocabile, che sarà disponibile circa due settimane prima del lancio (le carriere per giocatore singolo avviate nella Beta possono essere trasferite nel gioco completo). La Beta pre-release non sarà disponibile su Stadia.

Football Manager 2020 (per PC e Mac), Football Manager 2020 Touch (per PC, Mac, iOS e Android) e Football Manager 2020 Mobile (per iOS e Android) saranno tutti disponibili contemporaneamente all’inizio di novembre. Football Manager 2020 Touch per Nintendo Switch arriverà a fine novembre.

