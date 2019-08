The Last of Us Part II: il gameplay è stato mostrato ai manager di GameStop

The Last of Us Part II è attualmente in sviluppo presso Naughty Dog. L’esclusiva PlayStation 4 non riceve più alcun filmato dal gameplay mostrato in occasione dell’E3 2018. In realtà questa affermazione non è destinata a tutti, perché nel corso della riunione tenuta dai manager di GameStop (la GME Conference 2019), Sony Interactive Entertainment e il team di sviluppo hanno mostrato un nuovo gameplay a porte chiuse ai presenti.

The Last of Us Part II: Ellie di nuovo in azione

Purtroppo questo nuovo gameplay non è (ancora) trapelato in rete, ma l’insider “Gaming Forte” ha avuto modo di vederlo, spiegandoci cosa è accaduto nelle immagini proposte. A quanto pare il nuovo spezzone tratto dal gioco era basato sulla componente stealth del gioco: Ellie può sfruttare i Clicker a suo vantaggio, forse per distrarre i suoi nemici. Inoltre, la presenza di Troy Baker, attore-doppiatore che ha prestato la voce a Joel, è stato presente in occasione dell’evento e forse, con lui anche il barbuto protagonista che potrebbe aver fatto il suo esordio in video dopo la breve apparizione avuta nel reveal trailer del titolo.

The Last of Us Part II è migliorato dall’E3 2018?

Purtroppo l’insider non ha potuto stabilire se l’action-survival abbia ricevuto dei miglioramenti tecnici dall’ultima volta che è stato mostrato. Lo stesso vale per il comparto grafico: le immagini erano troppo buie per giudicare il livello di dettaglio raggiunto, ma secondo la sua opinione il gioco in HDR risulterà spettacolare. Vi ricordiamo che il sequel del capolavoro non ha ancora una data d’uscita, ma molto probabilmente verrà pubblicato nel 2020.

OMG!!! Last of Us Part II 👀 pic.twitter.com/GlC8D0U7XC — Gaming Forte @ GameStop #GMEConference2019 (@Gaming_Forte) August 27, 2019

All I can say is gameplay was about stealth and how you can use clickers to your advantage. Very short, but great vertical slice of gameplay — Gaming Forte @ GameStop #GMEConference2019 (@Gaming_Forte) August 27, 2019