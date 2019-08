Aladdin & The Lion King HD Remaster svelato tramite un leak

Aladdin & The Lion King HD Remaster, la collection che include le versioni rimasterizzate dei due titoli Disney, è stata annunciata in occasione del meeting tenuto a porte chiuse dai manager di GameStop. Non si tratta di un annuncio ufficiale, perché il gioco è emerso in rete tramite un leak e dunque, siamo in attesa dell’annuncio vero e proprio, che vista la data d’uscita non dovrebbe tardare ad arrivare.

Aladdin & The Lion King HD Remaster in arrivo ad ottobre

Il titolo, come riportato in rete da diverse “fughe di notizie”, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, mentre non ci sono accessi su una eventuale versione PC. I pre-order invece dovrebbero essere aperti tra qualche giorno, se non addirittura oggi. Tra le feature presente, ci sarà la possibilità di selezionare la risoluzione originale e quella a 1080p, le colonne sonore originali e le due opzioni Rewind e Fast Forward. Intanto vi ricordiamo che durante l’evento è stato mostrato un nuovo gameplay di The Last of Us: Part II.