The Surge: prova gratuita e taglio di prezzo su Steam

The Surge è attualmente disponibile su Steam per una prova gratuita. L’annuncio è stato diramato dall’account ufficiale del gioco, che ha anche annunciato un consistente taglio di prezzo che durerà per almeno altre 48 ore.

Probabilmente per celebrare l’imminente arrivo del secondo capitolo, entrato in fase gold di recente, Deck13 ha deciso a tutti i giocatori di offrire poco meno di 48 ore gratuite per provare il primo capitolo del gioco di ruolo. La promozione scadrà domani, 29 agosto, ma nel caso foste interessati all’acquisto diretto al momento il titolo è disponibile con uno sconto del 75%, sia per la versione base che l’Augmented Edition, che include tutti i DLC precedentemente pubblicati.

The Surge is free to play on Steam right now!

Hone your combat skills before jumping into Jericho City in The Surge 2 in September ⚔️https://t.co/5MTSngQ2Nd pic.twitter.com/WhbOL5ocy0

— The Surge (@TheSurgeGame) August 27, 2019