Gears 5: ecco quanto spazio libero servirà su Xbox One per installare il gioco

Gears 5 richiederà davvero un bel po’ di spazio su Xbox One. La conferma arriva dalla pagina prodotto presente sul Microsoft Store, che si è di recente aggiornata svelando appunto l’informazione tanto attesa soprattutto da chi giocherà il titolo di The Coalition grazie all’Xbox Game Pass.

Gears 5: ecco di quanto spazio libero ci sarà bisogno

Per far spazio all’ultimo della saga (almeno fino ad ora) sarà necessario liberare 58GB. Non è escluso che successivamente lo spazio possa aumentare, magari considerando le mappe che verranno lanciate per giocare in cooperativa offline e online. Al momento però assicuratevi di avere almeno una sessantina di gigabyte liberi per godervi l’ultima fatica di The Coalition!

