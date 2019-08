Mario Kart: 5 idee per il futuro dentro e fuori il Tour

Correre non è una semplice questione di velocità. Ne sa qualcosa chi segue la serie Mario Kart che negli anni ha spesso dettato molti standard dei racing game arcade, anche se qualcuno può pensarla diversamente. E Nintendo è pronta a esportare questo suo marchio di qualità oltre i confini delle sue console e il 25 settembre 2019 vedremo Mario Kart Tour sui dispositivo Android e iOS (con il preorder già disponibile). Questa novità non può che portare anche a pensare al futuro della serie, quello entro le mura delle piattaforme canoniche. I baffi e il cappello su due e quattro ruote sono di fatto fermi al titolo per Nintendo Wii U – datato 2014 – e il suo successivo porting per Switch, nonostante le aggiunte, non può considerarsi che un riempitivo che non ha però colmato a dovere la voglia dei giocatori di correre sulle piste del Regno dei Funghi. C’è bisogno di Mario Kart 9. C’è bisogno di un nuovo capitolo magari che faccia da ponte tra la prossima console e Nintendo Switch. Ma che novità potrà introdurre? Ho provato a fare un po’ di ipotesi e congetture basandomi su quello che già c’è, quello che c’è stato e quello che alcuni desiderano ci sia. Alla fine dell’articolo cercherò di dare rispondere anche alla domanda “Quando arriverà il prossimo Mario Kart?”.

Mario Kart: Circuiti dal mondo rilasciati volta per volta

Nel trailer di Mario Kart Tour si notano ben visibili alcuni tracciati ispirati a vere città del mondo, come suggeriscono il titolo e alcune descrizioni del gioco. E allora il pensiero vola alla possibilità di vedere in Mario Kart 9 tracciati fortemente ispirati alle capitali del mondo prendendoli proprio da questo capitolo per smartphone e che possa quindi valicare i confini del Regno dei Funghi e portare i kart sugli Champs-Élysées o magari nelle strade accanto al Colosseo. Ovviamente non vanno dimenticati i tracciati storici del passato lontano e recente.

Con una quantità così ampia di possibilità per i modelli dei tracciati, Nintendo potrebbe decidere di pubblicare nuovi circuiti nel corso del tempo un po’ come ha già fatto con le mappe di Splatoon 2. Questi aggiornamenti dovranno essere ovviamente gratuiti come per lo sparattutto a inchiostro per evitare di offrire un prodotto moco per i giocatori meno inclini a questo tipo di transazione.

Il tuning puramente estetico

Se proprio dovessi scegliere un modo in cui Nintendo passa inserire le microtransazioni di Mario Kart 9 l’ideale sarebbe con pezzi estetici per i kart. Queste parti non dovrebbero incidere sui tre pezzi base dei veicoli – carrozzeria, pneumatici e deltaplano – ma sarebbero kit in stile tuning ovviamente in pieno stile Nintendo che diano l’opportunità di decorare il proprio veicolo in maniera personale ed eccentrica. Questa sarebbe anche l’occasione per creare altre collaborazioni con diversi marchi anche extra Nintendo, come fece sull’ottavo capitolo con Mercedes. Con le dovute differenze vi invito a pensare alla scena della creazione dell’auto di Vanellope nel film Ralph Spaccatutto.

Questi pezzi andrebbero acquistati con le monete conquistate nel gioco, dando anche giustificazione a giocare continuativamente per ottenere sempre più valuta o in alternativa investire del denaro per queste “skin”. In questa sezione tuning estetico rientrerebbe anche la compatibilità con Amiibo, i quali farebbero ottenere pezzi esclusivi o renderebbero più brevi i tempi per il loro ottenimento. Aggiunto a questo sarebbe gradito il ritorno della possibilità di creare un logo e numero personalizzati come su Mario Kart DS con tanto di decorazioni predefinite o modalità a mano libera.

Meccanica della Supersportellata

Questa idea mi è venuta in mente ogni maledetta volta che mi trovavo a combattere – e finire per precipitare – contro un personaggio più pesante. La frustrazione mi ha fatto balenare l’idea di poter inserire una Supersportellata ad onda d’urto da caricare con le derapate e utilizzare con il giusto tempismo con uno dei grilletti – tanto ne usiamo solo due di quattro quindi ci sarebbe posto. Nello scontro tra due Supersportellate non avrebbe la meglio il pilota con il peso maggiore ma quello che attiva il colpo primo e il peso influirebbe solo sulla potenza del colpo. Riflessi e tempismo sarebbero premiati ancora una volta, come nella migliore delle tradizioni di Mario Kart. Una meccanica questa che potrebbe dare anche più importanza al freno per rallentare e schivare così i colpi.

Sfrecciare in compagnia è sempre divertente!

Il ritorno della modalità doppio pilota

Chi ha giocato a Mario Kart Double Dash si ricorderà della possibilità di scegliere due piloti e alternarli alla guida e al lancio degli oggetti. Questo permetteva di ottenere e utilizzare gli oggetti esclusivi legati al singolo personaggio (e ricordo ancora con terrore la mega buccia di banana di DK). Mario Kart 9 potrebbe vedere il ritorno del doppio pilota con la possibilità di inserire questo in una nuova modalità in stile 24 Ore di Le Mans con un alto numero di giri da compiere – una decina – nel quale far intervallare forzatamente alla guida i due personaggi, aventi caratteristiche e statistiche diverse. Questa nuova modalità potrebbe dare un po’ di spazio a chi vuole una partita leggermente più lunga e tecnica, magari senza oggetti.

Derapate oltre ogni immaginazione.

Eventi e stagioni online verso il competitivo

Mario Kart 8 ha avuto il difetto di non aver approfondito a dovere la sezione online lasciando spazio a tornei liberi organizzati dai giocatori/community ma perdendo spesso di vista la possibilità di creare un suo circuito competitivo proprietario. E pensare che in Mario Kart Wii c’erano gli eventi tematici e regole speciali. Si potrebbe sperare quindi che Nintendo riprenda in mano questa sezione e inserisca in Mario Kart 9 nuovi eventi tematici e addirittura inserire il concetto, tanto caro ai Battle Royale, delle stagioni in cui accumulare punti per la classifica generale e per guadagnarsi i ranghi di pilota più avanzati. Tutto questo andrebbe a integrarsi con il possibile inserimento di un ecosistema competitivo (che io desidero ardentemente da anni) con classifiche nazionali, continentali e mondiali, ranghi rappresentati da classi di patenti (come in Splatoon 2) e una scheda giocatore univoca che ne racchiuda le statistiche e i risultati con i quali poter selezionare i più meritevoli per farli accedere alle fasi di qualificazione per i tornei ufficiali.

Mario sta per scagliare un colpo devastante.

Quando uscirà il prossimo Mario Kart?

Arrivati a questo punto proviamo a rispondere a questa domanda complicata su un probabile lancio di Mario Kart 9 (titolo assolutamente immaginario). Inutile dire che a meno di sorprese assurde, il prossimo anno è da escludere. I titoli in lavorazione ci sono e sarebbe anche troppo presto considerato che su Nintendo Switch Mario Kart 8 c’è e poi ora c’è l’app che attendiamo il 25 settembre. Più probabile invece che un nuovo Mario Kart possa uscire a fine ciclo di Switch e che possa arrivare in doppia versione per la nuova console. Nintendo ha dimostrato di non avere fretta nel proporre le sue esclusive. Ci sono altre serie che attendono da molto più tempo. Per ora possiamo aspettare e goderci Mario Kart Tour che è già disponibile in pre-order su Apple Store e su Goolge Play Store.