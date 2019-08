Death Stranding: la genesi passa anche da un progetto abbandonato

Death Stranding non è stato il primo progetto pensato da Hideo Kojima quando ha messo in piedi Kojima Productions, dopo la separazione da Konami avvenuta nel 2015. Anzi, per dirla tutta era addirittura l’ultimo progetto che il designer voleva realizzare: la rivelazione è avvenuta durante una recente intervista con un magazine belga, riportata poi su Reddit.

Death Stranding: una strana genesi

Come spiegato da Kojima, il gioco con Norman Reedus è semplicemente l’ultima idea presa dall’enorme cesto di progetto del game designer. Come ammette lui stesso, nello studio erano pieni di concept e progetti ma alla fine la scelta è ricaduta sull’esclusiva PlayStation 4 che vedrà la luce i primi giorni di novembre. Curioso come l’industria, ogni tanto, si muova, non pensate?