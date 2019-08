The Surge 2 si mostra nel Combat Trailer

Focus Home Interactive ha pubblicato recentemente il Combat Trailer dedicato interamente a The Surge 2, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 24 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Ebbene, la clip video è focalizzata principalmente sui combattimenti, dove un elemento molto importante nella produzione saranno le decapitazioni, le quali garantiranno al giocatore degli oggetti diversi in base alla zona desiderata con cui eseguiremo un nemico.

The Surge 2: combattimenti e boss fight nel filmato

Come se non bastasse, nel filmato è possibile osservare brevemente alcune boss fight, dove quest’ultime rappresenteranno una delle peculiarità per il prodotto. In conclusione, ecco una breve descrizione dell’opera:

Il Combattimento è intenso. Con 80 armi tra cui scegliere, il sistema di meccanica direzionale dedicato alle parate, tecniche di schivata, droni e una vasta gamma di esecuzioni brutali, puoi affrontare il combattimento in base al tuo stile di gioco. Carica e colpisci i nemici fino a quando non li finirai, decapitandoli con un vasto arsenale di armi.

