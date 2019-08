Marvel’s Spider-Man: la GOTY Edition è ufficiale, disponibile ora

Marvel’s Spider-Man riceve oggi la sua edizione Gioco dell’Anno. Dopo il leak della settimana scorsa, infatti, Sony Interactive Entertainment ha deciso di ufficializzare lo speciale pacchetto del titolo, che include tutti i DLC precedentemente pubblicati.

Come riportato su Twitter, la speciale edizione del gioco è disponibile già da oggi. Mentre in Nord America e nel resto dell’Europa si parla già di una edizione fisica, al momento in Italia il gioco è previsto solamente sul PlayStation Store. Verrà inserito più tardi, probabilmente durante l’aggiornamento del negozio digitale di PlayStation.

La GOTY Edition del gioco include tutti i DLC precedentemente pubblicati, oltre che il gioco base. Vi lasciamo al filmato d’annuncio, che trovate in calce alla notizia: buona visione.

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition swings onto PS Store today! Experience @insomniacgames' acclaimed adventure and the City That Never Sleeps DLC in one package.

