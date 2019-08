Contra Rogue Corps Provato dalla gamescom 2019

Contra Rogue Corps Provato | Molto spesso, in ambito giornalistico, ci si ritrova in grande imbarazzo nel dover parlare di videogiochi che, semplicemente, non funzionano: in questi casi c’è chi fa ricorso a un tavolo di confronto tra colleghi, nella speranza che qualcuno trovi qualche elemento positivo a cui aggrapparsi per dare almeno un briciolo di senso a tutto quanto, e chi invece si rassegna a riportare per filo e per segno tutto quel che ha visto, ben sapendo che di vibrazioni positive ne verranno fuori ben poche. Ecco, questo è esattamente quel che noi abbiamo deciso di fare nel caso di Contra: Rogue Corps, che, dopo diversi anni, riporta in auge l’ultratrentennale franchise di beat’em up shooter anni ‘90. Abbandonata la tipica visuale side-scroll o dall’alto, Rogue Corps trasforma di punto in bianco la storica serie di Konami in un twin stick shooter cooperativo, che, malgrado il lancio sia atteso fra poche settimane, presenta non pochi problemi, e non di poco conto.

Anche per via di una presentazione visiva non all’altezza, l’azione tende spesso ad essere troppo confusionaria.

Contra Rogue Corps segna il ritorno della storica serie di Konami…

Noi abbiamo potuto provare la versione definitiva del gioco direttamente nel booth della casa giapponese alla gamescom, in cui Contra era relegato da un giganteggiante PES in una piccola saletta, con quattro postazioni demo. Durante la fase di test, sfruttando la possibilità di creare una rete locale, abbiamo giocato in quattro giocatori su PlayStation 4, ciascuno scegliendo uno dei quattro personaggi inizialmente disponibili , il cui design non ci è nemmeno troppo dispiaciuto, a cominciare da Ms. Harakiri, una letale ed agile assassina specializzata in infiltrazioni e dotata di una mitraglietta; c’è poi Hungry Beast, un panda gigante con il cervello di uno scienziato e un minigun pronto ad affettare tutti; il terzo, Kaiser, è il classico supersoldato, l’unico dei quattro riconducibile ad uno stereotipo ben noto e un po’ più anonimo; il quarto, Gentleman, è un alieno cresciuto in mezzo agli umani, dall’aspetto mostruoso ma dalle maniere civili ed educate. Nel corso della demo, scelto insieme ai nostri compagni un personaggio (noi abbiamo propeso per Ms. Harakiri), ci siamo lanciati in missione, scoprendo un Contra parecchio diverso da come lo ricordavamo.

Cominciare a parlare di cosa va e cosa invece no nell’ultimo Contra è una vera e propria impresa, ma ci proviamo lo stesso. Diretto da Nobuya Nakazato, responsabile della serie da più di due decenni, Rogue Corps è uno shooter con mappa divisa a checkpoint e a compartimenti stagni, in cui lo scopo principale – ed unico, nel nostro caso – è quello di eliminare ogni nemico per poter proseguire e arrivare a concludere la missione dopo un numero interminabile di sezioni. O almeno, la tipologia di missione che abbiamo potuto provare era suddivisa in questo modo, ma, da quanto ci è parso di capire, gli altri scenari che comporranno la campagna non dovrebbero essere poi così dissimili.

Beh, almeno a livello di caratterizzazione ci siamo. Più o meno.

…anche se non ce lo immaginavamo proprio così

Lanciati sul campo, abbiamo iniziato a scoprire le basi di un sistema che, almeno in teoria, punta con decisione su una strada sicura, conservativa e tradizionale: ogni eroe, quindi, è dotato di una propria arma e delle solite abilità specifiche, che possono essere in parte combinate per aumentare i loro effetti, in particolare contro i nemici più corazzati. Questi ultimi e, in generale, i pericoli che ci troviamo ad affrontare, sono a ben guardare caratterizzati da una discreta varietà: il problema, da quanto abbiamo visto, è che ogni possibile guizzo positivo che il gioco propone tende ad essere fortemente ridimensionato da una confusione a schermo pressoché totale, fra proiettili di varie dimensioni che volano ovunque e riempiono senza sosta lo schermo, effetti di stato che ci danneggiano senza un minimo feedback, esplosioni a go go e in generale un quadro strapieno di elementi senza una collocazione ben definita. Tutto ciò, unito all’interfaccia parecchio confusionaria, rende anche il semplice combattere in Rogue Corps un’operazione problematica, che, specie dopo giornate di continuo andirivieni per i padiglioni della Koelnmesse teutonica, riesce nella non semplice impresa di generare un minimo di motion sickness anche in un videogioco non VR. Come se non bastasse, anche la realizzazione tecnica – su console, perlomeno – lascia molto a desiderare. Vi ricordate gli sfondi “piatti” e in generale la presentazione “impastata” di cui soffriva Bloodstained? Ecco, moltiplicate il problema per dieci e potrete farvi un’idea ben precisa della presentazione visiva di Rogue Corps. Che, in questo caso, non è nemmeno aiutato da ritmi lenti, anzi: l’iperbolica azione a schermo non fa altro che peggiorare ulteriormente le cose, moltiplicando in maniera esponenziale ogni difetto in relazione agli altri. Insomma, un vero casino.

Credevamo di averle viste tutte, ma effettivamente un panda che vola su un razzo mancava ancora al nostro repertorio.

Un mondo come quello di Contra, fatto di un immaginario di continui eccessi ed esagerazioni (vi basti sapere che la cosa più “normale” che abbiamo visto è stata un panda che vola), potrebbe insomma non bastare a salvare Rogue Corps, né tantomeno lo splendido artwork di Tom Dubois sul retro della copertina reversibile della confezione retail, che pure attirerà a sé frotte di nostalgici. Perlomeno, se giocato in cooperativa, il titolo promette qualche ora di divertimento e le abilità a disposizione dei personaggi sono davvero spassose da utilizzare e spesso scenografiche; la presenza di un comparto PvP a squadre, inoltre, potrebbe contribuire ad aumentare la longevità, anche se a questo punto, vista la manifesta e totale asimmetria dei personaggi durante la missione co-op che abbiamo giocato, siamo letteralmente terrorizzati da elementi come il bilanciamento di armi, abilità e via dicendo. I problemi di Rogue Corps, tuttavia, non stanno soltanto lì, anzi, da quanto abbiamo potuto intuire nella nostra mezz’oretta di prova, sono paurosamente trasversali e rischiano seriamente di distruggere sul nascere ogni buon proposito di resuscitare una serie storica come quella di Contra.

Contra Rogue Corps è un titolo folle ed esagerato, in tutti i sensi. All’immaginario fuori di testa e a dosi di azione e adrenalina assolutamente esagerate, si contrappongono una confusione pressoché totale nell’esecuzione di ogni azione a schermo e una presentazione visiva sporca e desolatamente piatta, in cui, dopo cinque minuti di mal di testa, si rischia seriamente di perdere di vista il proprio personaggio, mimetizzato con lo sfondo e con oggetti di scena dai contorni identici e che troppo spesso rubano l’attenzione. Ma, e ciò è assai più preoccupante, al titolo di Konami sembrerebbero mancare – in senso generale – una direzione e una visione precisa, che possano giustificare l’esborso di ben 40 euro fra poche settimane.