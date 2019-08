Fumito Ueda cerca un publisher per il suo prossimo gioco

Fumito Ueda, autore di The Last Guardian, è ora alla ricerca di un nuovo publisher per il suo prossimo gioco. L’informazione è stata diffusa tramite un report pubblicato su Kowloon Night, un programma che gli sviluppatori possono utilizzare per trovare fondi per lo sviluppo.

Fumito Ueda: il primo funding è andato a buon fine

Il game designer, ora a capo di GenDESIGN, è riuscito nell’intento di farsi finanziare il prototipo del gioco tramite il programma che abbiamo citato poco sopra. Ora il team di sviluppo ha finito la prima fase di sviluppo e il prodotto è pronto per essere mostrato a publisher più grandi e importanti. Riuscirà nell’intento oppure no? Noi speriamo vivamente di sì.

