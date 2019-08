Aladdin and The Lion King: ufficiali le versioni remastered, primo trailer

Aladdin and The Lion King sono ufficiali. Dopo i rumor circolati in merito questa mattina, ora è arrivato l’annuncio direttamente da Disney, che ha svelato anche il rpimo trailer e le feature del nuovo pacchetto disponibile già da quest’anno.

Aladdin and The Lion King: i dettagli delle versioni remastered

Le versioni rimasterizzate dei due giochi saranno vendute insieme, in un unico pacchetto sia fisico che digitale per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC via Steam. I due titoli, vere e proprie icone dei platform anni ’90, presenteranno una grafica aggiornata, i salvataggi, la possibilità di riavvolgere il gameplay e addirittura interromperlo per poi entrare in qualsiasi punto della partita.

Come da tradizione, i due giochi vennero lanciati sul mercato su diverse piattaforme. Il pacchetto le includerà tutte, tra cui quella per SEGA Mega Drive, Game Boy e Super Game Boy. La collection permetterà anche di provare la demo riservata ai giornalisti che provarono all’epoca entrambi i giochi, così come una galleria piena di bozzetti e disegni ufficiali. L’uscita è prevista per l’autunno del 2019.