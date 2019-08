Crash Team Racing Nitro-Fueled: ecco lo Spyro & Friends Grand Prix

Stamattina vi avevamo anticipato il leak che mostrava i prossimi piloti in arrivo su Crash Team Racing Nitro-Fueled: Spyro, Hunter e Nasty Norc dell’universo di Spyro The Dragon. Poco fa è stato confermato tutto con il rilascio del trailer dello Spyro & Friends Grand Prix.

Il filmato mostra i soliti Chick e Stew, che presentano i tre nuovi piloti in arrivo. Con loro saranno disponibili anche nuovi set kart: Spyromobile, Gnasty Ride e Dragonfly, e nuove sfide. Il nuovo Gran Premio sarà disponibile dal 30 agosto.

Sul profilo Twitter del racing game Beenox/Activision è stata pubblicata un’immagine che mostra tutti gli oggetti in arrivo durante l’evento, a partire dal nuovo tracciato, lo Spyro Circuit. Si può vedere oltretutto che Spyro sarà ottenibile come ultimo premio tier bronzo, mentre Hunter e Nasty Norc si potranno acquistare tramite il Pit Stop. Il miglior silver tier è una skin di Coco, mentre per il gold tier è una skin di Crunch.

Spyro's lighting up the track with the Spyro & Friends Grand Prix! Including a new Track, Characters, Items, and Challenges. Starting August 30 at 7:00 AM PT (2:00 PM UTC). pic.twitter.com/5yw79h6LtP

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) August 28, 2019